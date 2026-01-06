Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Führungswechsel im Zentralen Kriminaldienst der Polizei Hildesheim - Polizeidirektor Heiko Heimann übernimmt die Leitung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (ruk) - Zum Beginn des Jahres 2026 freut sich die Polizeiinspektion Hildesheim über eine neue Führungskraft. Polizeidirektor Heiko Heimann hat zum 01.01.2026 die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) von Polizeidirektorin Marion Misfeld übernommen. Diese hat den ZKD seit dem 01.04.2023 erfolgreich geführt.

"Nach 16 Jahren bin ich in meine dienstliche Heimat zurückgekehrt. Ich freue mich auf das Team der PI Hildesheim und die neuen Herausforderungen. Kriminalitätsbekämpfung ist Kernauftrag unserer Polizei - fachlich anspruchsvoll, gesellschaftlich relevant und zunehmend komplexer und digitaler. Gerade deshalb ist der Zentrale Kriminaldienst aus meiner Perspektive ein entscheidender Faktor für Sicherheit und Vertrauen in den Rechtsstaat. Dies muss für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Landkreises Hildesheim messbar und spürbar sein", sagte Heiko Heimann bei seinem Dienstantritt.

Der neue Leiter des Zentralen Kriminaldienstes ist 56 Jahre alt, gebürtiger Hildesheimer und blickt auf eine 34-jährige abwechslungsreiche Karriere zurück. Begonnen hat diese am 01.10.1991 mit der Grundausbildung in der Landespolizeischule Niedersachsen im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst. Nach abgeschlossener Ausbildung begann Polizeidirektor Heiko Heimann, wie damals üblich, seine Laufbahn in der Bereitschaftspolizei. Im Anschluss absolvierte er von 2001 bis 2003 erfolgreich das Aufstiegsstudium zum gehobenen Dienst, worauf eine einjährige Verwendung in der Polizeidirektion Hannover folgte.

Im Jahr 2004 wechselte er dann in die PD Göttingen, wo er mehrere Führungsdienstposten des gehobenen Dienstes bekleidete, bevor er von 2010 bis 2012 das Studium zum höheren Polizeivollzugsdienst absolvierte. Hiernach war Heiko Heimann zunächst Leiter Einsatz in der PD Oldenburg, wechselte danach für mehrere Jahre zum Landeskriminalamt und übernahm anschließend die Leitung des ZKD der Polizeiinspektion Hameln/Pyrmont-Holzminden. Zuletzt hat er vom 01.08.2021 bis zum 31.12.2025 das Dezernat 11 / Kriminalitätsbekämpfung im Stab der PD Göttingen mit einer einjährigen Unterbrechung, Verwendung im Nds. Innenministerium/Referat 23 (2024), geleitet.

"Mit Heiko Heimann bekommen wir einen erfahrenen und fachlich versierten Leiter des hiesigen Zentralen Kriminaldienstes. Herr Heimann genießt unser vollstes Vertrauen und ich bin mir sicher, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie sie auch mit Marion Misfeld schon bestand, erfolgreich fortsetzen werden", sagte Michael Weiner bei der offiziellen Amtseinführung.

Polizeidirektorin Marion Misfeld hat ab dem 01.01.2026 eine Führungsposition in der PD Hannover übernommen.

