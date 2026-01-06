Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Werkzeug aus Scheune entwendet

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/Dinklar (hep):

Im Zeitraum vom 03.01.2026, 12:00 Uhr bis 05.01.2026, 14:00 Uhr, wurde die verschlossene Tür einer freistehenden Scheune in einem Feldweg an der L 411 zwischen Bettmar und Dinklar aufgehebelt. Entwendet wurde durch den oder die Täter Werkzeug. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

