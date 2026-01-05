PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hochzeitsgesellschaft befährt Fußgängerzone - Polizei fertigt zahlreiche Anzeigen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei war am Sonntag (04.01.2026) gegen 17:00 Uhr im Bereich der Bernwardstraße bzw. des Angoulêmeplatzes im Einsatz, nachdem dort zuvor telefonisch eine Hochzeitsgesellschaft mit etwa 20 Fahrzeugen, lauter Musik und ca. 50 Personen gemeldet worden war.

Die eingesetzten Beamten fertigten gegen sämtliche Verursacher Anzeigen wegen des Befahrens einer Fußgängerzone.

Darüber hinaus haben die Einsatzkräfte eine Böller-Batterie gelöscht. Das Zünden der Pyrotechnik konnte jedoch keinem konkreten Verursacher zugeordnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

