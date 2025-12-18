Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Handtasche gestohlen

Ihlow - Betrunken von Straße abgekommen

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Handtasche gestohlen

In Norden kam es am Mittwochabend zu einem Handtaschendiebstahl. Eine 44-jährige Frau saß gegen 20.25 Uhr auf einer Parkbank am Blücherplatz, als ein derzeit unbekannter Mann sich näherte und die neben ihr abgestellte Tasche ergriff. Der Täter flüchtete zunächst fußläufig in Richtung des historischen Glockenturms und fuhr ab dort mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Betrunken von Straße abgekommen

Am Mittwoch ist ein Autofahrer in Riepe (Gemeinde Ihlow) von der Straße abgekommen. Ein 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 23.35 Uhr auf der Friesenstraße in Richtung Riepe unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Neuwoldner Weg kam er nach links von der Straße ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden ist am Mittwoch ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Addinggaster Weg gegen einen Zaun. Er verursachte dadurch einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, fuhr der Verursacher davon. Der Unfall ereignete sich zwischen 6 Uhr und 8.30 Uhr. Hinweise auf den Autofahrer nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

In Südbrookmerland kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall. Eine 85 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 17.40 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Georgsheil unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Neuen Straße übersah sie, dass vor ihr ein BMW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

