POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus in Kreuzau - die Polizei sucht Zeugen

Kreuzau (ots)

Am Dienstag (09.12.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Friedenau" ein.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 22:50 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Kriminalpolizei erschien an der Tatörtlichkeit und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Friedenau" gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

