Polizei Düren

POL-DN: Entgegen der Fahrtrichtung im Kreisverkehr unterwegs - Fahrradfahrer schwer verletzt

Düren (ots)

Am Montagmorgen (08.12.2025) kam es im Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Gegen 06:40 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Langerwehe mit seinem Pkw die Kölnstraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz. Kurz bevor er in den Kreisverkehr einfuhr, vergewisserte er sich, dass die Fahrbahn frei ist und verlangsamte sein Fahrzeug. Beim Anfahren touchierte er jedoch einen 39-jährigen Mann aus Düren. Dieser befuhr zeitgleich den Kreisverkehr mit seinem Fahrrad - allerdings entgegen der Fahrtrichtung und ohne Licht. Dies konnte auch von einer aufmerksamen Zeugin bestätigt werden. Durch den Aufprall stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Mann aus Langewehe blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell