Polizei Düren

POL-DN: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Roermonder Straße/Andreasstraße kollidierten am Freitag (05.12.2025) zwei Pkw miteinander. Der 67-jährige Fahrer eines der beteiligten Fahrzeuge wurde mit leichten Verletzungen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Gegen 11:30 Uhr beabsichtigte der Mann aus Düren mit seinem Pkw von der Andreasstraße aus in den Kreuzungsbereich zur Roermonder Straße einzufahren. Nach eigenen Angaben übersah er hierbei den auf der Roermonder Straße herannahenden Pkw eines 51-jährigen Mannes aus Kaarst und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Dürener und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des zweiten beteiligten Pkw blieb unverletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 17.000,- Euro. Beide Pkw waren durch das Unfallgeschehen nicht mehr betriebsbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell