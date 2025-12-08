PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Packstation aufgebrochen - Zeugen gesucht

Titz (ots)

Am Samstag (06.12.2025) wurde der Polizei bekannt, dass Unbekannte die Ablagefächer einer Packstation in der Heinrich-Gossen-Straße aufgebrochen haben.

Gegen 11:00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass die Fächer gewaltsam geöffnet wurden. Was genau entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf 7000,- Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Heinrich-Gossen-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 08.12.2025 – 13:28

    POL-DN: Versuchter Diebstahl von Weihnachtsbäumen auf dem Dürener Weihnachtsmarkt

    Düren (ots) - In der Nacht zu Sonntag (07.12.2025) wurde auf dem Dürener Weihnachtsmarkt ein Trio festgestellt, das offenbar dort aufgestellte Weihnachtsbäume entwenden wollte. Gegen 02:12 Uhr sprach ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine Streifenwagenbesatzung an, die sich zu diesem Zeitpunkt auf Streifenfahrt in der Innenstadt befand. Neben ihm standen zwei ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 08:08

    POL-DN: Vorfahrt beim Abbiegen missachtet

    Vettweiß (ots) - Am Freitag, 05.12.2025 gegen 20:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L33 und der K28 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Eine 25-jährige Vettweißerin befuhr die L33 aus Nideggen kommend in Richtung Müddersheim. Beim Abbiegen auf die K28 übersah sie einen vorfahrtberechtigten 65-jährigen aus Kreuzau. ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 07:37

    POL-DN: Missachtung der Vorfahrt führt zum Unfall

    Vettweiß (ots) - Am Freitagabend (05.12.2025 gegen 18:15 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der L264 und der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Gladbach und Vettweiß zu einem Verkehrsunfall, welcher drei leichtverletzte Insassen zur Folge hatte. Eine 20-jährige Nideggenerin befuhr mit ihrem Pkw die ehemalige L33 aus Fahrtichtung Gladbach in Fahrtrichtung Vettweiß und beabsichtige die Kreuzung der L264 zu überqueren. ...

    mehr
