Polizei Düren

POL-DN: Packstation aufgebrochen - Zeugen gesucht

Titz (ots)

Am Samstag (06.12.2025) wurde der Polizei bekannt, dass Unbekannte die Ablagefächer einer Packstation in der Heinrich-Gossen-Straße aufgebrochen haben.

Gegen 11:00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass die Fächer gewaltsam geöffnet wurden. Was genau entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf 7000,- Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Heinrich-Gossen-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell