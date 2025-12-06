Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt beim Abbiegen missachtet

Vettweiß (ots)

Am Freitag, 05.12.2025 gegen 20:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L33 und der K28 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Eine 25-jährige Vettweißerin befuhr die L33 aus Nideggen kommend in Richtung Müddersheim. Beim Abbiegen auf die K28 übersah sie einen vorfahrtberechtigten 65-jährigen aus Kreuzau. Dieser versuchte noch durch Ausweichen den Zusammenstoß zu verhindern, jedoch ohne Erfolg. Im Pkw des Kreuzauers befanden sich zwei weitere Personen, die 63-jährige Frau und ein 1-jähriges Kind. Alle wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

