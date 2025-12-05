Polizei Düren

POL-DN: Zu schnell unterwegs? Dann gibt's Saures!

Bild-Infos

Download

Merzenich (ots)

Am Donnerstag (04. 12.2025) und Freitag (05.12.2025) fand in den Ortslagen Merzenich und Golzheim eine besondere Verkehrsaktion statt. Schülerinnen und Schüler der örtlichen Grundschulen machten gemeinsam mit dem Verkehrsdienst der Polizei Düren, dem zuständigen Bezirksbeamten und dem Ordnungsamt der Gemeinde Merzenich auf zu schnelles Fahren aufmerksam - und zwar auf kreative Weise.

Autofahrerinnen und Autofahrer, die das erlaubte Tempolimit überschritten, erhielten als kleine süß-saure Überraschung eine Zitrone. Am Donnerstag kontrollierten die Kinder die Bergstraße und die Straße "In den Weingärten" in Merzenich, am Freitag die Buirer Straße in Golzheim. Die Viertklässler hatten sichtlich Freude an ihrer Aufgabe, den Verkehrsteilnehmern die Gefahren schnellen Fahrens, insbesondere in der Nähe von Schulen und Kindergärten, vor Augen zu führen. Für ihre Mitarbeit wurden sie von der Gemeinde Merzenich mit Obst, Getränken und ein paar Süßigkeiten belohnt.

Insgesamt wurden an beiden Tagen 41 Zitronen überreicht. In einem Fall reichte die mündliche Verwarnung inklusive Zitrone nicht aus: Der Spitzenreiter unter den zu schnellen Fahrern war am Freitagvormittag mit 52 km/h statt der erlaubten 30 km/h unterwegs. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Die Polizei Düren weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass Kinder Verkehrssituationen oft noch nicht richtig einschätzen können und anders reagieren, als man es von Erwachsenen erwarten würde. Achten Sie besonders auf Kinder im Straßenverkehr, halten Sie sich an die Tempolimits und tragen Sie so aktiv dazu bei, Unfälle zu vermeiden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell