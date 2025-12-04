Polizei Düren

POL-DN: Coffee with a Cop - Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzen den offenen Austausch

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Düren (ots)

Die Veranstaltung "Coffee with a Cop" der Polizei Düren am heutigen Donnerstag (04.12.2025) auf dem Karadeniz-Eregli-Platz war ein voller Erfolg. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, bei einem Kaffee mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen.

Im Laufe des Tages ergaben sich viele persönliche Begegnungen: vom kurzen Austausch bis hin zu vertiefenden Gesprächen. Besucherinnen und Besucher stellten Fragen zu polizeilichen Aufgaben, äußerten Anliegen oder suchten einfach den offenen Dialog. Das Angebot wurde durchweg positiv aufgenommen und stieß bei Menschen jeden Alters auf großes Interesse.

Auch das Wetter spielte mit und trug zu einer angenehmen Atmosphäre bei. Die Polizei Düren zeigt sich erfreut über die hohe Resonanz und den wertschätzenden Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Formate wie dieses bieten die Möglichkeit, unkompliziert miteinander ins Gespräch zu kommen - offen, nahbar und ohne Barrieren.

Die Polizei Düren freut sich über den gelungenen Tag und bedankt sich bei allen, die vorbeigeschaut haben.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell