Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Dienstag (02.12.2025) wurde die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weierstraße das Ziel von Einbrechern.

Im Zeitraum zwischen 15:25 Uhr und 19:40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Wohnung im vierten Stock. Wie sie zuvor ins Mehrfamilienhaus gelangten, ist noch unklar. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Entwenden konnten die Täter Parfüm und Bargeld. Die Kriminalpolizei erschien an der Tatörtlichkeit und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Weierstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell