Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreisverkehr - Fahrradfahrer stürzt

Düren (ots)

Am Dienstag (02.12.2025) kam es im Kreisverkehr "Friedrich-Ebert-Platz" auf Höhe der Einmündung zur Kölnstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Gegen 21:20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Kölnstraße und beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. Er vergewisserte sich mittels Schulterblick, dass die Fahrbahn beim Einfahren frei ist und fuhr dann an. Dabei übersah er einen 58-jährigen Mann aus Düren, der zeitgleich mit seinem Fahrrad die rechte Fahrspur des Kreisverkehrs befuhr und es kam zur Kollision. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 400,- Euro geschätzt.

