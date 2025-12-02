PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Schüler bei Verkehrsunfall auf der Rheinstraße leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montagmorgen (01.12.) kam es gegen 07:58 Uhr auf der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Schüler leicht verletzt wurde.

Eine 35-jährige Dürenerin befuhr die Rheinstraße aus Richtung Birkesdorf kommend in Fahrtrichtung "An Gut Nazareth". In Höhe der Einmündung Ahrweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen, der nach ersten Erkenntnissen unvermittelt von rechts die Fahrbahn betrat. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte die Frau eine Kollision nicht verhindern.

Der Schüler suchte im Anschluss gemeinsam mit seinen Eltern leicht verletzt ein Krankenhaus auf. Am Fahrzeug der 35-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
