Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter-Fahrer bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montagmorgen (01.12.) kam es gegen 07:58 Uhr an der Kreuzung Alte Jülicher Straße / Schulstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde.

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Düren war bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren, als es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter-Fahrer kam. Nach eigener Aussage war dem 42-Jährigen nicht bewusst, dass an dieser Kreuzung die Regel "Rechts vor Links" gilt und somit von rechts kommende Verkehrsteilnehmende vorfahrtberechtigt sind.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt.

