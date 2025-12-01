POL-DN: Brand in der Dürener Innenstadt
Düren (ots)
Am Sonntagmorgen (30.11.2025) brannte es am Kaiserplatz in einem Restaurant. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.
Gegen 03:25 Uhr nahmen der Besitzer des Lokals sowie Zeugen Brandgeruch wahr. Schnell stellten sie fest, dass sich im Restaurant im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ein Brand entwickelt hatte. Die umgehend informierte Polizei sperrte die Einsatzörtlichkeit ab und die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch.
Eine 30-jährige Anwohnerin wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und konnte im Anschluss entlassen werden. Ein 18-Jähriger wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Die Brandursache konnte zum Einsatzzeitpunkt nicht abschließend geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das Mehrfamilienhaus ist vorübergehend nicht bewohnbar. Es entstand erheblicher Sach- bzw. Gebäudeschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell