Polizei Düren

POL-DN: Brand in der Dürener Innenstadt

Düren (ots)

Am Sonntagmorgen (30.11.2025) brannte es am Kaiserplatz in einem Restaurant. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 03:25 Uhr nahmen der Besitzer des Lokals sowie Zeugen Brandgeruch wahr. Schnell stellten sie fest, dass sich im Restaurant im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ein Brand entwickelt hatte. Die umgehend informierte Polizei sperrte die Einsatzörtlichkeit ab und die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch.

Eine 30-jährige Anwohnerin wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und konnte im Anschluss entlassen werden. Ein 18-Jähriger wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache konnte zum Einsatzzeitpunkt nicht abschließend geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das Mehrfamilienhaus ist vorübergehend nicht bewohnbar. Es entstand erheblicher Sach- bzw. Gebäudeschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell