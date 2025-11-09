Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsschild in Ingelheim mutwillig beschädigt

Ingelheim (ots)

In der Zeit von Freitag, den 07.11.25 zwischen 03:00 und 14:00h wurde in Ingelheim, in der Straße Im Herstel mutwillig ein Verkehrsschild beschädigt. Der bislang unbekannte Täter hat das Verkehrszeichen vermutlich an der Halterung abgesägt. Die Polizei hat das Zeichen in einer benachbarten Straße aufgefunden. Der Stadt Ingelheim ist ein ungefährer Schaden von 500EUR entstanden. Die Polizei bittet darum, etwaige Hinweise über das Internet (www.polizei.rlp.de) oder telefonisch (06132 65510) zu melden.

