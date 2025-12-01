Polizei Düren

POL-DN: Unter Alkoholfeinfluss mit dem Auto erwischt

Nideggen (ots)

Beamte der Wache Kreuzau stoppten am frühen Freitagabend (28.11.2025) in der Rather Straße einen PKW, dessen Fahrzeugführer augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Den Mann aus Nideggen, der sich im Verlauf des Einsatzes mehrfach unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten zeigte, erwartet nun ein Strafverfahren.

Gegen 17:15 Uhr fiel den Beamten der Fahrer des Pkw auf der Rather Straße auf, als dieser versuchte, sein Fahrzeug einzuparken. Abrupte Fahrbewegungen und lautes Aufheulen des Motors veranlassten die Beamten zur Kontrolle. Bereits bei Ansprechen des Fahrzeugführers bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers. Einen Atemalkoholtest vor Ort lehnte er ab. Darüber hinaus zeigte der 56-Jährige mehrfach aggressives und unkooperatives Verhalten und drohte sich gewaltsam gegen anstehende Maßnahmen zu widersetzen.

Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell