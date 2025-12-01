PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Unter Alkoholfeinfluss mit dem Auto erwischt

Nideggen (ots)

Beamte der Wache Kreuzau stoppten am frühen Freitagabend (28.11.2025) in der Rather Straße einen PKW, dessen Fahrzeugführer augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Den Mann aus Nideggen, der sich im Verlauf des Einsatzes mehrfach unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten zeigte, erwartet nun ein Strafverfahren.

Gegen 17:15 Uhr fiel den Beamten der Fahrer des Pkw auf der Rather Straße auf, als dieser versuchte, sein Fahrzeug einzuparken. Abrupte Fahrbewegungen und lautes Aufheulen des Motors veranlassten die Beamten zur Kontrolle. Bereits bei Ansprechen des Fahrzeugführers bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers. Einen Atemalkoholtest vor Ort lehnte er ab. Darüber hinaus zeigte der 56-Jährige mehrfach aggressives und unkooperatives Verhalten und drohte sich gewaltsam gegen anstehende Maßnahmen zu widersetzen.

Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:00

    POL-DN: Zeugen nach Pkw-Diebstahl in Gewerbegebiet gesucht

    Düren (ots) - Am Freitag (28.11.2025) wurde in der Willi-Bleicher-Straße ein Pkw entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Die Besitzerin eines weißen Mercedes GLC mit dem amtlichen Kennzeichen BM-CW2020 stellte ihren Pkw gegen 09:20 Uhr auf einem Parkplatz ab. Als sie gegen 17:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug gehen wollte, war der Pkw verschwunden. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:00

    POL-DN: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus: Täter öffnet Einsatzfahrzeuge

    Nörvenich (ots) - Zwischen Donnerstagabend (27.11.2025, 20:30 Uhr) und Freitagvormittag (28.11.2025, 11:00 Uhr) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zum Feuerwehrgerätehaus in der Bahnhofstraße in Nörvenich. Im Inneren öffnete er die Seitenwände der abgestellten Einsatzfahrzeuge und entwendete diverse Gegenstände. Welche Ausrüstung ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:30

    POL-DN: Betrunken gegen einen geparkten Pkw

    Düren (ots) - Ein 57jähriger Dürener befuhr mit seinem Pkw am späten Samstagnachmittag die Nideggener Straße in Düren. In Höhe der dortigen Tankstelle verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellen. Ein durchgeführter Alco-Test bestätigte dies. Zum Glück wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren