Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus: Täter öffnet Einsatzfahrzeuge

Nörvenich (ots)

Zwischen Donnerstagabend (27.11.2025, 20:30 Uhr) und Freitagvormittag (28.11.2025, 11:00 Uhr) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zum Feuerwehrgerätehaus in der Bahnhofstraße in Nörvenich. Im Inneren öffnete er die Seitenwände der abgestellten Einsatzfahrzeuge und entwendete diverse Gegenstände. Welche Ausrüstung genau fehlt, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell