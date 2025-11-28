PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf Parkplatz - Frau schwer verletzt

Niederzier (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Huchem-Stammeln zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsverkehr. Dabei wurde die Beifahrerin eines Unfallbeteiligten schwer verletzt.

Gegen 18:30 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Stolberg mit ihrem Pkw den Parkplatz. Sie befand sich gerade in einem Bereich, in dem sich mehrere Zufahrten kreuzen und beabsichtigte, geradeaus dem Fahrbahnverlauf zu folgen. Von links näherte sich zeitgleich ein 63-Jähriger Mann aus Niederzier. Mit in dessen Pkw saß außerdem noch eine 61-jährige Frau aus Niederzier. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 61-jährige Beifahrerin schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 15.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:15

    POL-DN: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Niederzier (ots) - Am Donnerstag (27.11.2025) wurde in der Wüstweilerstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 15:55 Uhr und 20:36 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie verschiedene Räumlichkeiten. Weiterhin öffneten die Täter einen Tresor gewaltsam und entwendeten Bargeld daraus. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:25

    POL-DN: Rasantes Überholmanöver endet mit Verkehrsunfall

    Jülich (ots) - Bei einem Überholmanöver auf der Großen Rurstraße am späten Mittwochnachmittag (26.11.2025) beschädigte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich den Seitenspiegel eines anderen Fahrzeuges. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte jedoch durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise, dass der Unfallverursacher unter Einwirkung berauschender Mittel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren