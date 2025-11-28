Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf Parkplatz - Frau schwer verletzt

Niederzier (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Huchem-Stammeln zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsverkehr. Dabei wurde die Beifahrerin eines Unfallbeteiligten schwer verletzt.

Gegen 18:30 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Stolberg mit ihrem Pkw den Parkplatz. Sie befand sich gerade in einem Bereich, in dem sich mehrere Zufahrten kreuzen und beabsichtigte, geradeaus dem Fahrbahnverlauf zu folgen. Von links näherte sich zeitgleich ein 63-Jähriger Mann aus Niederzier. Mit in dessen Pkw saß außerdem noch eine 61-jährige Frau aus Niederzier. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 61-jährige Beifahrerin schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 15.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell