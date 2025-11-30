Polizei Düren

POL-DN: Betrunken gegen einen geparkten Pkw

Düren (ots)

Ein 57jähriger Dürener befuhr mit seinem Pkw am späten Samstagnachmittag die Nideggener Straße in Düren. In Höhe der dortigen Tankstelle verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellen. Ein durchgeführter Alco-Test bestätigte dies. Zum Glück wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der geparkte Pkw war aber so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Alkohol am Steuer zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Wer betrunken fährt, riskiert nicht nur seine, sondern auch die Gesundheit der Anderen. (Foe.)

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell