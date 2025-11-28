Polizei Düren

POL-DN: Schlägerei auf offener Straße

Düren (ots)

Am Donnerstag, den 27.11.2025, kam es in der Nordstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Zudem wurde ein Pkw beschädigt.

Gegen 12:20 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei eine größere Schlägerei auf der Nordstraße in Birkesdorf. Aufgrund der zunächst unübersichtlichen Lage rückte die Polizei Düren mit einem großen Kräfteaufgebot aus. So konnte die Lage schnell unter Kontrolle gebracht und eventuell Schlimmeres verhindert werden.

Die Beamten trafen vor Ort auf insgesamt sechs Personen beider streitenden Parteien und trennten diese umgehend voneinander. Als Auslöser der Schlägerei nannte man private Streitigkeiten. Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden vier Personen augenscheinlich leicht verletzt. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst verbrachte eine Person zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zudem wurde beim Aufeinandertreffen der Raufbolde der Pkw eines Beteiligten beschädigt. Die eingesetzten Beamten führten mehrere Gefährderansprachen durch und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell