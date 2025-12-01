Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Pkw-Diebstahl in Gewerbegebiet gesucht

Düren (ots)

Am Freitag (28.11.2025) wurde in der Willi-Bleicher-Straße ein Pkw entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Besitzerin eines weißen Mercedes GLC mit dem amtlichen Kennzeichen BM-CW2020 stellte ihren Pkw gegen 09:20 Uhr auf einem Parkplatz ab. Als sie gegen 17:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug gehen wollte, war der Pkw verschwunden.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden geben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

