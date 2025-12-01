PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Pkw-Diebstahl in Gewerbegebiet gesucht

Düren (ots)

Am Freitag (28.11.2025) wurde in der Willi-Bleicher-Straße ein Pkw entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Besitzerin eines weißen Mercedes GLC mit dem amtlichen Kennzeichen BM-CW2020 stellte ihren Pkw gegen 09:20 Uhr auf einem Parkplatz ab. Als sie gegen 17:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug gehen wollte, war der Pkw verschwunden.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden geben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:00

    POL-DN: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus: Täter öffnet Einsatzfahrzeuge

    Nörvenich (ots) - Zwischen Donnerstagabend (27.11.2025, 20:30 Uhr) und Freitagvormittag (28.11.2025, 11:00 Uhr) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zum Feuerwehrgerätehaus in der Bahnhofstraße in Nörvenich. Im Inneren öffnete er die Seitenwände der abgestellten Einsatzfahrzeuge und entwendete diverse Gegenstände. Welche Ausrüstung ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:30

    POL-DN: Betrunken gegen einen geparkten Pkw

    Düren (ots) - Ein 57jähriger Dürener befuhr mit seinem Pkw am späten Samstagnachmittag die Nideggener Straße in Düren. In Höhe der dortigen Tankstelle verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellen. Ein durchgeführter Alco-Test bestätigte dies. Zum Glück wurde ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:15

    POL-DN: Schlägerei auf offener Straße

    Düren (ots) - Am Donnerstag, den 27.11.2025, kam es in der Nordstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Zudem wurde ein Pkw beschädigt. Gegen 12:20 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei eine größere Schlägerei auf der Nordstraße in Birkesdorf. Aufgrund der zunächst unübersichtlichen Lage rückte die Polizei Düren mit einem großen Kräfteaufgebot aus. So konnte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren