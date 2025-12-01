PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Schlägerei nach Junioren-Fußballspiel - Vier Leichtverletzte

Düren (ots)

Am Samstagabend (29.11.2025) kam es auf einer Sportanlage in der Straße Breitenbend nach einem Junioren-Fußballspiel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Bereits während des Spiels war es wiederholt zu Streitigkeiten unter Spielern beider Mannschaften gekommen. Unmittelbar nach Spielende, gegen 19:58 Uhr, eskalierten die Spannungen: Insgesamt sechs Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren gerieten in eine Schlägerei.

Im Zuge der Auseinandersetzung fiel einer der Beteiligten gegen ein geparktes Fahrzeug, das hierdurch beschädigt wurde. Zudem wurde in einer der Kabinen ein Spiegel mutwillig zerstört. Vier der beteiligten Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Die Polizei führte mit allen beteiligten Personen situative Gefährderansprachen sowie Sicherheitsgespräche durch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verließen sämtliche Parteien die Sportanlage ohne weitere Zwischenfälle. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

