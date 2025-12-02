Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin bei Abbiegevorgang leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montagmorgen (01.12.) kam es gegen 07:50 Uhr auf der Dechant-Bohnekamp-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Fußgängerin aus Düren leicht verletzt wurde.

Eine 37-jährige Dürenerin war mit ihrem Pkw auf der Dechant-Bohnekamp-Straße unterwegs und bog in Fahrtrichtung Burgauer Allee ab. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen die 69-Jährige, die die Fahrbahn aus Richtung des dortigen Schulgeländes kommend in Richtung Erzbergerstraße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Fußgängerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell