POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508102

Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Erkrath ---

Am Montagmittag, 25. August 2025, bemerkte eine aufmerksame Anwohnerin der Friedenstraße in Erkrath einen Einbruchdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus. Unbekannte Täterinnen oder Täter waren nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen vermutlich durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten eingedrungen und hatten diese nach Wertgegenständen durchsucht. Vermutlich über den Einstiegsweg flohen der oder die Einbrecherinnen oder Einbrecher anschließend aus dem Tatobjekt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

