POL-DN: Frontal mit dem Gegenverkehr kollidiert

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L366 kollidierten zwei Pkw am gestrigen Morgen (02.12.2025) frontal miteinander. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen. Die Landstraße war über Stunden gesperrt.

Gegen 11:00 Uhr erreichten mehrere Notrufe bezüglich eines schweren Verkehrsunfalls auf der L366 nahe der Autobahnanschlussstelle Jülich Ost die Polizei und den Rettungsdienst. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei stark deformierte Pkw und zwei schwerverletzte Fahrzeugführer, von denen einer auf dem Fahrersitz seines Pkw eingeklemmt war. Nach Sicherung der Unfallstelle und der medizinischen Erstversorgung begannen die Beamten mit der Ermittlung des eigentlichen Unfallhergangs.

Der 19-jährige Unfallverursacher aus Wegberg, befuhr zur Unfallzeit die L366 aus Richtung Müntz kommend in Richtung Jülich. Dabei geriet er nach Zeugenaussagen mehrfach aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er frontal mit einem 43-jährigen Pkw-Fahrer aus Linnich. Dieser hatte das Fahrverhalten des Entgegenkommenden zwar erkannt, konnte aber trotz Abbremsen und Ausweichen eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich stark deformiert. Der Unfallverursacher musste durch die Feuerwehr zunächst aus seinem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der schweren Verletzungen forderte der Notarzt einen Rettungshubschrauber an, der den jungen Mann nach der Bergung aus seinem Fahrzeug zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik brachte. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe angeordnet. Auch der zweite Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte unter Einbindung von Spezialkräften eines Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Aachen. Die L366 war für die Dauer der Unfallaufnahme über mehrere Stunden komplett gesperrt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe konnte die Fahrbahn erst nach Reinigung der Unfallstelle durch eine Spezialfirma gegen 15:30 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird mit 41.000 Euro beziffert.

