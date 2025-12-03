PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Frontal mit dem Gegenverkehr kollidiert

POL-DN: Frontal mit dem Gegenverkehr kollidiert
  • Bild-Infos
  • Download

Titz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L366 kollidierten zwei Pkw am gestrigen Morgen (02.12.2025) frontal miteinander. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen. Die Landstraße war über Stunden gesperrt.

Gegen 11:00 Uhr erreichten mehrere Notrufe bezüglich eines schweren Verkehrsunfalls auf der L366 nahe der Autobahnanschlussstelle Jülich Ost die Polizei und den Rettungsdienst. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei stark deformierte Pkw und zwei schwerverletzte Fahrzeugführer, von denen einer auf dem Fahrersitz seines Pkw eingeklemmt war. Nach Sicherung der Unfallstelle und der medizinischen Erstversorgung begannen die Beamten mit der Ermittlung des eigentlichen Unfallhergangs.

Der 19-jährige Unfallverursacher aus Wegberg, befuhr zur Unfallzeit die L366 aus Richtung Müntz kommend in Richtung Jülich. Dabei geriet er nach Zeugenaussagen mehrfach aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er frontal mit einem 43-jährigen Pkw-Fahrer aus Linnich. Dieser hatte das Fahrverhalten des Entgegenkommenden zwar erkannt, konnte aber trotz Abbremsen und Ausweichen eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich stark deformiert. Der Unfallverursacher musste durch die Feuerwehr zunächst aus seinem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der schweren Verletzungen forderte der Notarzt einen Rettungshubschrauber an, der den jungen Mann nach der Bergung aus seinem Fahrzeug zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik brachte. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe angeordnet. Auch der zweite Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte unter Einbindung von Spezialkräften eines Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Aachen. Die L366 war für die Dauer der Unfallaufnahme über mehrere Stunden komplett gesperrt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe konnte die Fahrbahn erst nach Reinigung der Unfallstelle durch eine Spezialfirma gegen 15:30 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird mit 41.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 12:30

    POL-DN: Schüler bei Verkehrsunfall auf der Rheinstraße leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Montagmorgen (01.12.) kam es gegen 07:58 Uhr auf der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Schüler leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Dürenerin befuhr die Rheinstraße aus Richtung Birkesdorf kommend in Fahrtrichtung "An Gut Nazareth". In Höhe der Einmündung Ahrweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen, der nach ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:30

    POL-DN: E-Scooter-Fahrer bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Montagmorgen (01.12.) kam es gegen 07:58 Uhr an der Kreuzung Alte Jülicher Straße / Schulstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Düren war bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren, als es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter-Fahrer kam. Nach eigener Aussage war dem 42-Jährigen nicht bewusst, dass an dieser ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:30

    POL-DN: Fußgängerin bei Abbiegevorgang leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Montagmorgen (01.12.) kam es gegen 07:50 Uhr auf der Dechant-Bohnekamp-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Fußgängerin aus Düren leicht verletzt wurde. Eine 37-jährige Dürenerin war mit ihrem Pkw auf der Dechant-Bohnekamp-Straße unterwegs und bog in Fahrtrichtung Burgauer Allee ab. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen die 69-Jährige, die die Fahrbahn aus Richtung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren