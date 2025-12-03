PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrerin nach Dooring-Unfall leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einem sogenannten Dooring-Unfall auf der Zülpicher Straße wurde am Dienstag (02.12.2025) eine Frau aus Düren leicht verletzt.

Die 61-Jährige befuhr gegen 12:30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Zülpicher Straße in Fahrtrichtung Miesheimer Weg. Plötzlich öffnete ein 52-jähriger Mann aus Düren die Fahrertür seines geparkten Pkw. Die Fahrradfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Tür. Sie stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 61-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 250,- Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren nochmal darauf hin: Dooring-Unfälle sind vermeidbar: Für mehr Umsicht beim Aussteigen gibt es eine simple wie effektive Vorgehensweise: den "Holländischen Griff". Hierbei öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Sie drehen sich automatisch nach hinten, Ihr Sichtfeld erweitert sich. Durch den Schulterblick werden Radfahrende frühzeitig erkannt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:25

    POL-DN: Unfall im Kreisverkehr - Fahrradfahrer stürzt

    Düren (ots) - Am Dienstag (02.12.2025) kam es im Kreisverkehr "Friedrich-Ebert-Platz" auf Höhe der Einmündung zur Kölnstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Gegen 21:20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Kölnstraße und beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. Er vergewisserte sich mittels Schulterblick, dass die Fahrbahn beim Einfahren frei ist ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:30

    POL-DN: Schüler bei Verkehrsunfall auf der Rheinstraße leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Montagmorgen (01.12.) kam es gegen 07:58 Uhr auf der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Schüler leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Dürenerin befuhr die Rheinstraße aus Richtung Birkesdorf kommend in Fahrtrichtung "An Gut Nazareth". In Höhe der Einmündung Ahrweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen, der nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren