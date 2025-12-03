Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrerin nach Dooring-Unfall leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einem sogenannten Dooring-Unfall auf der Zülpicher Straße wurde am Dienstag (02.12.2025) eine Frau aus Düren leicht verletzt.

Die 61-Jährige befuhr gegen 12:30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Zülpicher Straße in Fahrtrichtung Miesheimer Weg. Plötzlich öffnete ein 52-jähriger Mann aus Düren die Fahrertür seines geparkten Pkw. Die Fahrradfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Tür. Sie stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 61-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 250,- Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren nochmal darauf hin: Dooring-Unfälle sind vermeidbar: Für mehr Umsicht beim Aussteigen gibt es eine simple wie effektive Vorgehensweise: den "Holländischen Griff". Hierbei öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Sie drehen sich automatisch nach hinten, Ihr Sichtfeld erweitert sich. Durch den Schulterblick werden Radfahrende frühzeitig erkannt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell