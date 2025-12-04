PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Auf nasser Fahrbahn mit dem Rad gestürzt

Düren (ots)

Ein 20-jähriger Radfahrer verletzte sich am gestrigen Morgen (04.12.2025) leicht als er in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn wegrutschte und zu Fall kam.

Der junge Mann aus Jülich befuhr nach eigenen Angaben gegen 08:55 Uhr die Zufahrt vom Hauptbahnhof Düren in Richtung Josef-Schregel-Straße. Hierzu nutzte er den leicht abschüssigen gemeinsamen Fuß- und Radweg. Beim Abbiegen auf den Radweg der Josef-Schregel-Straße rutschte er weg und stürzte. Durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad des Betroffenen entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 08:27

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

    Linnich (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sengelskamp" wurde im Zeitraum zwischen Dienstag (02.12.2025, 17:00 Uhr) und Mittwoch (03.12.2025, 14:30 Uhr) eingebrochen. Mindestens ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Schubladen durchwühlt. Was genau entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:25

    POL-DN: Wohnungseinbruch - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Am Dienstag (02.12.2025) wurde die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weierstraße das Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum zwischen 15:25 Uhr und 19:40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Wohnung im vierten Stock. Wie sie zuvor ins Mehrfamilienhaus gelangten, ist noch unklar. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Entwenden konnten die ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:25

    POL-DN: Fahrradfahrerin nach Dooring-Unfall leicht verletzt

    Düren (ots) - Bei einem sogenannten Dooring-Unfall auf der Zülpicher Straße wurde am Dienstag (02.12.2025) eine Frau aus Düren leicht verletzt. Die 61-Jährige befuhr gegen 12:30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Zülpicher Straße in Fahrtrichtung Miesheimer Weg. Plötzlich öffnete ein 52-jähriger Mann aus Düren die Fahrertür seines geparkten Pkw. Die Fahrradfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren