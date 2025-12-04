Polizei Düren

POL-DN: Auf nasser Fahrbahn mit dem Rad gestürzt

Düren (ots)

Ein 20-jähriger Radfahrer verletzte sich am gestrigen Morgen (04.12.2025) leicht als er in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn wegrutschte und zu Fall kam.

Der junge Mann aus Jülich befuhr nach eigenen Angaben gegen 08:55 Uhr die Zufahrt vom Hauptbahnhof Düren in Richtung Josef-Schregel-Straße. Hierzu nutzte er den leicht abschüssigen gemeinsamen Fuß- und Radweg. Beim Abbiegen auf den Radweg der Josef-Schregel-Straße rutschte er weg und stürzte. Durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad des Betroffenen entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

