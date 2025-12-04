Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Linnich (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sengelskamp" wurde im Zeitraum zwischen Dienstag (02.12.2025, 17:00 Uhr) und Mittwoch (03.12.2025, 14:30 Uhr) eingebrochen.

Mindestens ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Schubladen durchwühlt. Was genau entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Kriminalpolizei erschien an der Tatörtlichkeit und hat die Ermittlungen augfgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Am Sengelskamp" gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell