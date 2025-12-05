Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt

Merzenich (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.12.2025) kam es im Kreuzungsbereich Johann-Kasper-Kratz-Straße / Pastoratstraße / Marienstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 08:20 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Düren mit ihrem Pkw die Pastoratstraße aus Richtung Burgweg kommend. Sie beabsichtigte, die Kreuzung Johann-Kasper-Kratz-Straße / Pastoratstraße in Richtung Hunsgasse geradeaus zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 36-jährige Frau aus Merzenich mit ihrem Pkw die Marienstraße in Richtung Johann-Kasper-Kratz-Straße. Die Dürenerin übersah die von rechts kommende Frau aus Merzenich und es kam zur Kollision.

Der Beifahrer der 30-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 7500,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell