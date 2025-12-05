Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Jülich (ots)

Jülich - Am Donnerstagabend (04.12.2025) wurde ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Driesch" das Ziel von Einbrechern.

Um 19:23 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden Schubladen und der Kleiderschrank geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Kriminalpolizei erschien an der Tatörtlichkeit und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Am Driesch" gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell