Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Jülich (ots)

Jülich - Am Donnerstagabend (04.12.2025) wurde ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Driesch" das Ziel von Einbrechern.

Um 19:23 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden Schubladen und der Kleiderschrank geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Kriminalpolizei erschien an der Tatörtlichkeit und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Am Driesch" gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 04.12.2025 – 08:28

    POL-DN: Auf nasser Fahrbahn mit dem Rad gestürzt

    Düren (ots) - Ein 20-jähriger Radfahrer verletzte sich am gestrigen Morgen (04.12.2025) leicht als er in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn wegrutschte und zu Fall kam. Der junge Mann aus Jülich befuhr nach eigenen Angaben gegen 08:55 Uhr die Zufahrt vom Hauptbahnhof Düren in Richtung Josef-Schregel-Straße. Hierzu nutzte er den leicht abschüssigen gemeinsamen Fuß- und Radweg. Beim Abbiegen auf den Radweg der ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 08:27

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

    Linnich (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sengelskamp" wurde im Zeitraum zwischen Dienstag (02.12.2025, 17:00 Uhr) und Mittwoch (03.12.2025, 14:30 Uhr) eingebrochen. Mindestens ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Schubladen durchwühlt. Was genau entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der ...

    mehr
