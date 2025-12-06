POL-DN: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Aldenhoven (ots)

Am 05.12.2025 gegen 17:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Landesstraße L136 und der L11 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen teils schwer verletzt wurden. Die 22-jährige Unfallverursacherin aus Eschweiler befuhr die L136 aus Fahrtrichtung Aldenhoven kommend in Fahrtrichtung Aldenhoven-Schleiden. An der Einmündung der L136 mit der L11 beabsichtigte diese nach links auf die L11 abzubiegen und ihre Fahrt in Richtung Aldenhoven-Niedermerz fortzusetzen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 35-jährigen aus Baesweiler. Diese konnte den Zusammenstoß trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers nicht verhindern. Die Unfallverursacherin und ihre beiden Beifahrer wurden zum Teil schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Unfallgegnerin konnte nach einer Behandlung durch einen Rettungswagen vor Ort entlassen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich bis gegen 20:00 Uhr vollständig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

