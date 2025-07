Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall in der Homburger Straße

Zweibrücken (ots)

Am Mittwochnachmittag, 16.07.2025 gegen 15:15 Uhr, kam es in der Homburger Straße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten PKW. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer, der mit seinem Mercedes-Benz die Homburger Straße in Richtung Einöd befuhr, missachtete an der Einmündung zur Freudenbergerhofstraße die für ihn geltende rote Ampel und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A4, der aus der Freudenbergerhofstraße in Richtung Innenstadt Zweibrücken ordnungsgemäß nach links abbog. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zu Personenschäden kam es nicht.|pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell