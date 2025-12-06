PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Missachtung der Vorfahrt führt zum Unfall

Vettweiß (ots)

Am Freitagabend (05.12.2025 gegen 18:15 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der L264 und der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Gladbach und Vettweiß zu einem Verkehrsunfall, welcher drei leichtverletzte Insassen zur Folge hatte. Eine 20-jährige Nideggenerin befuhr mit ihrem Pkw die ehemalige L33 aus Fahrtichtung Gladbach in Fahrtrichtung Vettweiß und beabsichtige die Kreuzung der L264 zu überqueren. Hierbei überah sie einen aus Fahrtrichtung Kelz kommenden vorfahrtberechtigten 37-jährigen Vettweißer, wodurch es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision kam. Infolgedessen wurde das Fahrzeug der 20-jährigen gegen einen weiteren Pkw eines 29-jährigen aus Euskirchen geschleudert, welcher sich auf der gegenüberliegenden Fahrbahn der Gemeindeverbindungsstraße befand. Alle drei Unfallbeteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 50.000 Euro.

