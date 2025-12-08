PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Diebstahl von Weihnachtsbäumen auf dem Dürener Weihnachtsmarkt

Düren (ots)

In der Nacht zu Sonntag (07.12.2025) wurde auf dem Dürener Weihnachtsmarkt ein Trio festgestellt, das offenbar dort aufgestellte Weihnachtsbäume entwenden wollte.

Gegen 02:12 Uhr sprach ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine Streifenwagenbesatzung an, die sich zu diesem Zeitpunkt auf Streifenfahrt in der Innenstadt befand. Neben ihm standen zwei Männer im Alter von 28 und 45 Jahren aus Simmerath - sowie zwei bereits aus ihrer Befestigung gelöste Weihnachtsbäume.

Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Personen die im Bereich Kaiserplatz/Markt aufgestellten Bäume gewaltsam aus den Halterungen gelöst und in Richtung eines geparkten Pkw verbracht. Der 28-Jährige konnte vom Sicherheitsdienst angehalten werden. Eine weitere, bislang unbekannte Person entfernte sich nach Ansprache des Mitarbeiters in Richtung Oberstraße. Der Unbekannte soll eine orangene Jacke getragen haben.

Der 45-Jährige wartete währenddessen im Pkw.

Die Polizeibeamten stellten die Personalien der beiden anwesenden Männer fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Die Weihnachtsbäume verblieben vor Ort.

Die Ermittlungen zu der dritten beteiligten Person dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 08:08

    POL-DN: Vorfahrt beim Abbiegen missachtet

    Vettweiß (ots) - Am Freitag, 05.12.2025 gegen 20:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L33 und der K28 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Eine 25-jährige Vettweißerin befuhr die L33 aus Nideggen kommend in Richtung Müddersheim. Beim Abbiegen auf die K28 übersah sie einen vorfahrtberechtigten 65-jährigen aus Kreuzau. ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 07:37

    POL-DN: Missachtung der Vorfahrt führt zum Unfall

    Vettweiß (ots) - Am Freitagabend (05.12.2025 gegen 18:15 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der L264 und der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Gladbach und Vettweiß zu einem Verkehrsunfall, welcher drei leichtverletzte Insassen zur Folge hatte. Eine 20-jährige Nideggenerin befuhr mit ihrem Pkw die ehemalige L33 aus Fahrtichtung Gladbach in Fahrtrichtung Vettweiß und beabsichtige die Kreuzung der L264 zu überqueren. ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 07:15

    POL-DN: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

    Aldenhoven (ots) - Am 05.12.2025 gegen 17:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Landesstraße L136 und der L11 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen teils schwer verletzt wurden. Die 22-jährige Unfallverursacherin aus Eschweiler befuhr die L136 aus Fahrtrichtung Aldenhoven kommend in Fahrtrichtung Aldenhoven-Schleiden. An der Einmündung der L136 mit der L11 beabsichtigte diese nach links auf die L11 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren