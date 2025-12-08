Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Diebstahl von Weihnachtsbäumen auf dem Dürener Weihnachtsmarkt

Düren (ots)

In der Nacht zu Sonntag (07.12.2025) wurde auf dem Dürener Weihnachtsmarkt ein Trio festgestellt, das offenbar dort aufgestellte Weihnachtsbäume entwenden wollte.

Gegen 02:12 Uhr sprach ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine Streifenwagenbesatzung an, die sich zu diesem Zeitpunkt auf Streifenfahrt in der Innenstadt befand. Neben ihm standen zwei Männer im Alter von 28 und 45 Jahren aus Simmerath - sowie zwei bereits aus ihrer Befestigung gelöste Weihnachtsbäume.

Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Personen die im Bereich Kaiserplatz/Markt aufgestellten Bäume gewaltsam aus den Halterungen gelöst und in Richtung eines geparkten Pkw verbracht. Der 28-Jährige konnte vom Sicherheitsdienst angehalten werden. Eine weitere, bislang unbekannte Person entfernte sich nach Ansprache des Mitarbeiters in Richtung Oberstraße. Der Unbekannte soll eine orangene Jacke getragen haben.

Der 45-Jährige wartete währenddessen im Pkw.

Die Polizeibeamten stellten die Personalien der beiden anwesenden Männer fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Die Weihnachtsbäume verblieben vor Ort.

Die Ermittlungen zu der dritten beteiligten Person dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell