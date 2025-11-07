POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 07.11.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Inspektionsbereich Leer/ Emden - Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

A31 Emden - Am 06.11.2025 um 09:42 Uhr kam es auf der A31 in Richtung Emden, an der Anschlussstelle Emden-Ost, zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Fahrerin eines grauen Opel Vectra befuhr die Anschlussstelle und wollte auf die A31 auffahren. In der langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im Graben zum Stehen. Die 22-jährige Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Moormerland - Am 06.11.2025 um 13:24 Uhr kam es in Moormerland, in der Alten Landstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Fahrerin eines weißen VW Tiguan befuhr die Straße in Richtung Hatshausen und wollte nach links in den Schleusenweg einbiegen. Ein 55-jähriger Fahrer eines roten VW Passat befuhr die Gegenfahrbahn. Da aus dem Schleusenweg ein Pkw kam, musste die 27-jährige im Abbiegevorgang stehen bleiben. Es kam zum Zusammenstoß des VW Tiguan und des VW Passat. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden Personen wurden verletzt.

Detern - Am 06.11.2025 um 05:05 Uhr kam es in Detern, auf der Osterstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Fahrerin eines roten Renault Megane Scenic befuhr die Osterstraße in Richtung Apen. Im Kurvenbereich verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Der Pkw kam linksseitig neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die 44-jährige Frau war im Fahrzeug eingeschlossen und wurde durch die Feuerwehr befreit. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich am Fahrzeug.

Leer - Am 06.11.2025 gegen 16:40 Uhr kam es in Leer, im Logaer Weg, zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Fahrerin eines schwarzen VW Caddy wollte die Straße Bahndamm überqueren, um weiter auf dem Bahndamm zu bleiben. Sie übersah die von rechts kommende bevorrechtigte 33-jährige Fahrerin eines grauen Hyundai Bayon. Diese befuhr den Logaer Weg in Richtung Heisfelder Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Die 33-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Emden - Aufdrehen von Wasserleitungen

Am 06.11.2025 gegen 23:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in Emden, in der Graf-Edzard-Straße, merkwürdige plätschernde Geräusche aus einem Haus kämen. Die bislang unbekannte Täterschaft drang auf unbekannte Art und Weise in ein unbewohntes Haus ein und drehte sämtliche Wasserhähne auf. Über einen unbekannten Zeitraum lief das Wasser bis in den Keller. Die Wasserhauptleitung konnte abgedreht werden. Die Schadenshöhe wird im sechsstelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

