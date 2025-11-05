POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 05.11.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Fahrraddiebstahl++ Verkehrsunfallflucht++ Kontrolle über Pkw verloren++ Ladendiebstahl++ Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw-Fahrer++ Verkehrsunfallflucht++Einmietbetrug durch Jugendliche++ Sachbeschädigung bei Kulturinsel++ Liegenbleiber++ Graffiti++ Verkehrsunfall mit verletzter Person++ Kennzeichendiebstahl++

Bunde - Fahrraddiebstahl

Am 30.10.2025 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:10 Uhr kam es in Bunde, auf dem Parkplatz bei einem Lebensmittelgeschäft in der Neuschanzer Straße, zu einem Fahrraddiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das mit einem Schloss gesicherte E-Bike eines 60-jährigen Mannes. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Kalkhoff/ Agattu Impulse. Das Fahrrad stand an einem Depot für Einkaufswagen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 25.10.2025 um 19:30 Uhr kam es in Weener, auf einem Parkplatz vor einem Kiosk in der Neuen Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Fahrer eines silbernen Kleinwagens wurde ein Außenspiegel eines in einer Parkbucht befindlichen roten Mazda 3 beschädigt. Der Schaden befindet sich im vierstelligen Bereich. Eine bislang unbekannte Person habe diesen Vorfall beobachtet und sei dem Täter hinterhergefahren. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Kontrolle über Pkw verloren

Am 04.11.2025 um 20:58 Uhr kam es in Weener, in der Hauptstraße, zu einem Unfall. Ein 44-jähriger Fahrer eines grauen Ford Fusion befuhr die Hauptstraße von Stapelmoor kommend in Richtung Weener und verlor aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam kopfüber in einem wasserführenden Graben zum Liegen. Der 44-jährige Mann konnte sich eigenständig befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Hesel - Ladendiebstahl

Am 22.10.2025 um 14:47 Uhr kam es in Hesel, in einem Drogeriegeschäft Im Brink, zu einem Ladendiebstahl. Durch zwei bislang unbekannte Täter (männlich und weiblich) wurden gemeinschaftlich Hörspiel-Figuren im oberen dreistelligen Wert entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw-Fahrer

Am 04.11.2025 um 19:15 Uhr kam es in Rhauderfehn, im Kreisverkehr am Untenende, zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fahrer eines grauen Kia ceed befuhr den Kreisverkehr an der B438. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung in Richtung Untenende übersah er einen 14-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand am Pkw ein Schaden im vierstelligen Bereich und am Fahrrad ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 05.11.2025 gegen 11:50 Uhr kam es in Rhauderfehn, in der Langholter Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Pkw befuhr den Buchweizenkamp in Richtung Langholter Straße. Eine 23-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Radweg der Langholter Straße in Richtung Untenende. An der Einmündung Buchweizenkamp/Langholter Straße übersah der Pkw-Fahrer die von rechts kommende Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Radfahrerin leicht verletzte. Die Fahrradfahrerin gab dem Pkw-Fahrer an, dass es ihr gut gehe. Dieser verließ daraufhin die Unfallstelle. Es wird gebeten, dass sich der Pkw-Fahrer oder Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, bei der Polizei melden.

Leer - Einmietbetrug durch Jugendliche

Am 04.11.2025 gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei in einem Hotel an der Neuen Straße in Leer tätig. Hier habe ein zunächst unbekannter Beschuldigter ein Hotelzimmer mit falschem Namen und falscher Kreditkarte angemietet. Zudem sei das Zimmer sehr verdreckt. Beim Eintreffen der Polizei wird durch die Täter versucht, die Zimmertür abzuschließen und ein Schrank vor die Tür zu rücken. Die Tür kann durch die Beamten geöffnet werden. In dem Hotelzimmer konnten sieben Personen angetroffen werden, von denen drei Personen aus dem Fenster sprangen und flüchteten. Einer der angetroffenen Jugendlichen versuchte ebenfalls zu flüchten, konnte jedoch festgehalten werden. Hierbei versuchte er einen 31-jährigen Beamten zu treten. Ein weiterer Jugendlicher versuchte durch die Zimmertür zu fliehen, konnte letztendlich jedoch durch einen zweiten Beamten daran gehindert werden. Dieser Jugendliche sperrte sich gegen das Festhalten. Die vier Jugendlichen (drei männlich, eine weiblich) wurden mit zur Dienststelle genommen, um die Personalien festzustellen. Hierbei wurde festgestellt, dass einer der Jugendlichen falsche Personalien angegeben hatte. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Borkum - Sachbeschädigung bei Kulturinsel

In der Zeit des 31.10.2025 um 12:00 Uhr bis zum 03.11.2025 um 10:00 Uhr kam es auf Borkum, bei der Kulturinsel in der Goethestraße, zu einer Sachbeschädigung. Der bislang unbekannte Täter beschädigte mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Scheibe im 1. OG der Kulturinsel auf der Seeseite. Die genaue Schadenssumme ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

A31 - Liegenbleiber

Am 02.11.2025 gegen 17:30 Uhr stellte die Polizei auf der A31, in Richtung Emden, in Höhe Rhede, einen Liegenbleiber fest. Dieser kam in Höhe des Kilometers 180 zum Stehen, weil der Tank leer war. Er versuchte anschließend mit einer Handytaschenlampe den nachfolgenden Verkehr zu warnen.

Leer - Graffiti

Am 04.11.2025 gegen 08:30 Uhr wurde im Stadtgebiet Leer, an der Nessebrücke, ein Graffiti festgestellt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 04.11.2025 um 15:05 Uhr kam es in Leer, in der Gaswerkstraße/ Ecke Ubbo-Emmius-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Frau befuhr die Gaswerkstraße mit ihrem schwarzen Hyundai Tucson. Sie übersah an der Kreuzung einen von links kommenden 71-jährigen Fahrer eines Pedelecs, der in Richtung Heisfelderstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 71-jährige Mann leicht verletzt wurde. An dem Pkw entstand ein Sachschaden.

Emden - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit des 02.11.2025 um 20:00 Uhr bis zum 04.11.2025 um 08:00 Uhr kam es in Emden, in der Pillauer Straße, zu einem Kennzeichendiebstahl. Der bislang unbekannte Täter entwendete das Kennzeichen des geparkten VW Crafter eines 28-jährigen Mannes. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

