Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 04.11.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Warnung vor Anlagebetrug++ Brand an Schule++ Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person++ Fahrradkontrollen an Schule++ Briefkastendiebstahl++ Ermittlungen zu Person vor Haltestelle++ Hausfriedensbruch++

Inspektionsbereich Leer/Emden - Warnung vor Anlagebetrug

Am 30.10.2025 wurde durch einen 76-jährigen Mann aus Emden bei der Polizei angezeigt, dass er mit Versprechen über hohe Renditeaussichten zu einer Überweisung von Anlagegeldern gelockt wurde. Es entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich.

Kleine Investition - großer Gewinn! Damit locken Betrüger mit professionell gestalteten Werbeanzeigen oder über soziale Netzwerke und bringen die Geschädigten um ihr Vermögen. Die Schadenssummen belaufen sich auf bis zu 500.000EUR. Durch Fake-Kontoauszüge werden Gewinne suggeriert, um die Geschädigten zu weiteren Investitionen zu bewegen - eine Auszahlung bleibt jedoch aus. In vielen Fällen sind die Plattformen nur Scheinunternehmen, die nach einer gewissen Zeit vom Netz genommen werden.

So können Sie sich schützen:

Hinterfragen Sie unrealistische Gewinnversprechen mit großem Gewinn bei geringer Investition. Informieren Sie sich über Warnungen/Beschwerden zu der angebotenen Trading-Plattform. Geben Sie niemals sensible Daten von Ihnen preis. -> Achtung! Identitätsdiebstahl Keine Überweisungen ins Ausland in diesem Kontext durchführen. Lassen Sie keinen Fernzugriff auf ihr Endgerät zu. Informationen zu unseriösen Finanzdienstleistern erhalten Sie bei der BaFin (www.bafin.de) Informieren Sie sich unter www.polizei-praevention.de oder www.polizei-beratung.de über aktuelle Betrugsphänomene.

Weener - Brand an Schule

Am 03.11.2025 gegen 09:30 Uhr kam es in Weener, an einer Schule in der Wiesenstraße, zu einem Brand. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in einer Toilette ein Toilettenpapier-Spender angezündet. Es entstand eine Rauchentwicklung, wodurch der Feueralarm ausgelöst wurde. Die Schule wurde evakuiert. Die Feuerwehr ließ den Rauch abziehen, das Feuer war bereits gelöscht. Es entstand leichter Sachschaden. Es wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Am 03.11.2025 gegen 16:30 Uhr kam es in Leer, im Logaer Weg in Höhe der Hausnummer 42, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 26-jährige Fahrerin eines E-Scooters befuhr den Logaer Weg in Richtung Heisfelde, als ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Bikes aus dem rechtsseitig endenden Wanderweg kam und ebenfalls auf den Logaer Weg einbiegen wollte. Dabei übersah er die passierende E-Scooter-Fahrerin und kollidierte mit ihr. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Jemgum - Fahrradkontrollen an Schule

Am 03.11.2025 wurden in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 09:15 Uhr Fahrradkontrollen an einer Schule, Auf der Wierde in Jemgum, durchgeführt. Insgesamt wurden über 40 Fahrräder kontrolliert, von denen lediglich drei Fahrräder zu beanstanden waren.

Rhauderfehn - Briefkastendiebstahl

In der Zeit des 27.10.2025 um 10:00 Uhr bis zum 01.11.2025 um 13:00 Uhr kam es in Rhauderfehn, in der 3. Südwieke, zu einem Briefkastendiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete einen fest verankerten Briefkasten einer 58-jährigen Frau. Die Schadenshöhe befindet sich im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Ermittlungen zu Person vor Haltestelle

Am 30.10.2025 berichtete die Polizei über einen bislang unbekannten Fahrer eines grauen Mercedes Kombi, der am 27.10.2025 gegen 13:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Dorfstraße in Ostrhauderfehn stand. Die Hintergründe hierfür waren zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bat darum, von voreiligen Schlüssen abzusehen. Inzwischen konnten die Ermittlungen abgeschlossen werden: Es handelte sich um einen 74-jährigen Mann, der ordnungsgemäß am Straßenrand angehalten hatte, um ein Telefonat zu führen. Nach dem Gespräch setzte er seine Fahrt fort.

Emden - Hausfriedensbruch

Am 03.11.2025 gegen 10:00 Uhr kam es in Emden, in einem Obdachlosenaufenthalt in der Hansastraße zu einem Hausfriedensbruch. Ein 39-jähriger Mann musste durch die Polizei aus dem Gebäude begleitet werden. Er hatte zuvor gegen die Hausordnung verstoßen. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Gegen 14:20 Uhr musste die Polizei erscheinen, da der 39-jährige Mann erneut an der Unterkunft erschien. Er wurde in Gewahrsam genommen. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.

