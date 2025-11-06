Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.11.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Unzählige Deutschlandfahnen++Diebstahl eines Tores und eines Baumes++ Fahren ohne Fahrerlaubnis++Brand eines Sicherungskastens++ Graffiti++ Gefährdung des Straßenverkehrs++ Verkehrsunfallfluchten++ Verkehrsunfall auf der 436++versuchter Einbruchdiebstahl++

Bunde - Unzählige Deutschlandfahnen

In der Zeit zwischen dem 04.11.2025 um 21:00 Uhr und dem 05.11.2025 um 08:10 Uhr wurden zwischen der Neuschanzer Straße in Bunde und dem B436-Kreisel in Möhlenwarf unzählige Deutschland-Fahnen aufgehängt. Sie wurden an Verkehrszeichen, Zaunelementen und sonstigen Pfählen angebracht. Es ist nicht bekannt, wer diese Fahnen angebracht hat.

An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, dass es sich hierbei um keine Straftat handelt. Jedoch darf die Erkennbarkeit von Verkehrszeichen nicht beeinträchtigt werden. Zudem bedarf es bei dem Anbringen an Verkehrszeichen einer Genehmigung des zuständigen Straßenbaulastträgers. Bei Nichteinhaltung dieser Aspekte kann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Zudem darf das Aufhängen/Aufstellen der Fahnen auf fremden Grundstücken nicht ohne Einwilligung des jeweiligen Eigentümers erfolgen.

Westoverledingen - Diebstahl eines Tores und eines Baumes

In der Zeit zwischen dem 28.10.2025 um 12:00 Uhr und dem 31.10.2025 um 16:00 Uhr kam es in einem Wald im Buschweg in Westoverledingen zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete einen bereits gefällten Baum eines 34-jährigen Mannes.

In der Zeit zwischen dem 18.10.2025 um 12:00 Uhr und dem 31.10.2025 um 16:00 Uhr kam es auf der Straße vor diesem Wald erneut zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete ein Eisentor des 34-jährigen Mannes. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 05.11.2025 um 21:05 Uhr kam es in Rhauderfehn, in der Forststraße, zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 23-jähriger Fahrer eines Yamaha-Motorrads befuhr die 1. Südwieke in Richtung Papenburger Straße mit mehr als 95 km/h. Im Forstweg flüchtete er beim Erblicken der Beamten. Er konnte kurz darauf durch die Beamten gestoppt werden. Es wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem führte er Marihuana in nicht erlaubter Menge mit sich. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Ostrhauderfehn - Brand eines Sicherungskastens

Am 05.11.2025 gegen 07:30 Uhr kam es in Ostrhauderfehn, im Westernweg, zu einem Brand. Ein Sicherungskasten im Keller eines landwirtschaftlichen Anwesens geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, sodass kein Gebäudeschaden entstand.

Nortmoor - Graffiti

In der Zeit zwischen dem 24.10.2025 um 17:00 Uhr und dem 27.10.2025 um 07:00 Uhr kam es in Nortmoor, in der Straße Zum Kindergarten, zu Graffiti. Die bislang unbekannte Täterschaft beschmierte eine Garage der dortigen Kirchengemeinde mit verschiedenen Graffiti-Schmierzügen. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 06.11.2025 gegen 01:15 Uhr kam es in Leer, im Stadtring, zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 22-jähriger Fahrer eines blauen Mazda 3 entzog sich einer Verkehrskontrolle, indem er auf der Straße wendete und mit ca. 180 km/h über den Stadtring in Richtung Weener flüchtete. Der Pkw konnte durch die Polizei gestoppt werden. Es stellt sich heraus, dass der 22-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallfluchten

Am 05.11.2025 gegen 09:55 Uhr kam es in Leer, in der Pferdemarktstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW-Volvo befuhr die Pferdemarktstraße aus Richtung Groninger Straße. In Höhe der Hausnummer 5 fuhr er zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte leicht mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Fahrer eines beigen VW Touran. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Am 05.11.2025 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es in Leer, bei einem Fitnessstudio in der Straße Unter den Eichen, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke den ordnungsgemäß geparkten grauen Mercedes eines 48-jährigen Mannes. Am Pkw entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Bereits am 24.10.2025 zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr kam es in Leer, bei einem Verbrauchermarkt im Osseweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den ordnungsgemäß geparkten roten Opel-Mokka eines 83-jährigen Mannes. Bislang ist unklar, ob das Fahrzeug auch mit einem Einkaufswagen beschädigt worden sein könnte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Beobachtungen zu diesen Vorfällen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfall auf der 436

Am 05.11.2025 um 07:28 Uhr kam es in Leer, in der Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi A6, eine 48-jährige Fahrerin eines grauen VW Up und eine 18-jährige Fahrerin eines weißen Mercedes-Benz, befuhren die Hauptstraße in Richtung der Bremer Straße. Der Audi-Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen. Dies wurde durch die Mercedes-Benz-Fahrerin zu spät bemerkt und sie fuhr auf den VW Up auf. Der VW Up wurde somit auf den Audi aufgeschoben. Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Der 23-jährige Mann und die 48-jährige Frau wurden leicht verletzt.

Emden - versuchter Einbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen dem 29.10.2025 und dem 05.11.2025 um 17:45 Uhr kam es in Emden, in einem Haus in der Peter-Rosegger-Straße, zu einem versuchten Einbruch. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte auf bislang unbekannte Art und Weise über die Terrasse in das Haus zu gelangen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell