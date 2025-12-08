PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Raub im Nordpark - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Samstagvormittag (06.12.2025) kam es zu einem Raub im Nordpark. Ein Jugendlicher im Alter von 14 Jahren wurde von drei unbekannten Personen bedroht.

Der 14-Jährige bot zuvor im Internet Gegenstände zum Verkauf an. Gegen 10:30 Uhr traf er sich im Park an der Veldener Straße mit einem Interessenten der Ware. Dieser erschien jedoch mit zwei weiteren Personen an der vereinbarten Örtlichkeit. Der vermeintliche Käufer forderte unter Vorhalt des Pfeffersprays den Erhalt der Ware, ohne diese zu bezahlen. Zeitgleich zogen die beiden anderen Personen jeweils ein Messer hervor und hielten es in die Richtung des Jugendlichen. Es kam zu einer Rangelei, in dem das Pfefferspray durch den Täter eingesetzt wurde. Der 14-Jährige konnte flüchten, hinterließ dabei aber die Ware. Durch den Vorfall wurde er leicht verletzt und erlitt einen finanziellen Schaden von ca. 200,- Euro.

Der vermeintliche Käufer kann wie folgt beschrieben werden:

   - Männlich
   - 13-14 Jahre alt
   - Ca. 1,74 m groß
   - Südländisches Erscheinungsbild
   - Lockiges, kurzes Haar
   - Dunkle Sturmmaske.

Die anderen beiden Personen werden als männlich, ca. 18 Jahre alt und ca. 180 m groß beschrieben. Beide haben ein südländisches Erscheinungsbild, trugen eine Kapuze und einer der Männer hat einen Vollbart.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:30

    POL-DN: Packstation aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Titz (ots) - Am Samstag (06.12.2025) wurde der Polizei bekannt, dass Unbekannte die Ablagefächer einer Packstation in der Heinrich-Gossen-Straße aufgebrochen haben. Gegen 11:00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass die Fächer gewaltsam geöffnet wurden. Was genau entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf 7000,- Euro geschätzt. Zeugen, ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:28

    POL-DN: Versuchter Diebstahl von Weihnachtsbäumen auf dem Dürener Weihnachtsmarkt

    Düren (ots) - In der Nacht zu Sonntag (07.12.2025) wurde auf dem Dürener Weihnachtsmarkt ein Trio festgestellt, das offenbar dort aufgestellte Weihnachtsbäume entwenden wollte. Gegen 02:12 Uhr sprach ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine Streifenwagenbesatzung an, die sich zu diesem Zeitpunkt auf Streifenfahrt in der Innenstadt befand. Neben ihm standen zwei ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 08:08

    POL-DN: Vorfahrt beim Abbiegen missachtet

    Vettweiß (ots) - Am Freitag, 05.12.2025 gegen 20:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L33 und der K28 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Eine 25-jährige Vettweißerin befuhr die L33 aus Nideggen kommend in Richtung Müddersheim. Beim Abbiegen auf die K28 übersah sie einen vorfahrtberechtigten 65-jährigen aus Kreuzau. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren