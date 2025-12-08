Polizei Düren

POL-DN: Raub im Nordpark - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Samstagvormittag (06.12.2025) kam es zu einem Raub im Nordpark. Ein Jugendlicher im Alter von 14 Jahren wurde von drei unbekannten Personen bedroht.

Der 14-Jährige bot zuvor im Internet Gegenstände zum Verkauf an. Gegen 10:30 Uhr traf er sich im Park an der Veldener Straße mit einem Interessenten der Ware. Dieser erschien jedoch mit zwei weiteren Personen an der vereinbarten Örtlichkeit. Der vermeintliche Käufer forderte unter Vorhalt des Pfeffersprays den Erhalt der Ware, ohne diese zu bezahlen. Zeitgleich zogen die beiden anderen Personen jeweils ein Messer hervor und hielten es in die Richtung des Jugendlichen. Es kam zu einer Rangelei, in dem das Pfefferspray durch den Täter eingesetzt wurde. Der 14-Jährige konnte flüchten, hinterließ dabei aber die Ware. Durch den Vorfall wurde er leicht verletzt und erlitt einen finanziellen Schaden von ca. 200,- Euro.

Der vermeintliche Käufer kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - 13-14 Jahre alt - Ca. 1,74 m groß - Südländisches Erscheinungsbild - Lockiges, kurzes Haar - Dunkle Sturmmaske.

Die anderen beiden Personen werden als männlich, ca. 18 Jahre alt und ca. 180 m groß beschrieben. Beide haben ein südländisches Erscheinungsbild, trugen eine Kapuze und einer der Männer hat einen Vollbart.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

