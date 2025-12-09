PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter-Fahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montag (08.12.2025) kam es gegen 12:55 Uhr an der Kreuzung Arnoldsweilerstraße / Lagerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Ein 28-jähriger Dürener beabsichtigte, mit seinem Van nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit wollte die 17-Jährige von der gegenüberliegenden Fahrbahnseite aus die Kreuzung geradeaus überqueren. Beim Abbiegen übersah der Mann die vorfahrtsberechtigte E-Scooter-Fahrerin und touchierte sie.

Die Jugendliche stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und konnte anschließend entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 08.12.2025 – 13:37

    POL-DN: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln Unfall verursacht

    Inden (ots) - Im Kreisverkehr an der Anschlussstelle Langerwehe kam es am gestrigen Sonntag (07.11.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Schaden von etwa 30000 Euro entstand. Gegen 14:15 Uhr nutzte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer, der aus Richtung Köln kam, die Anschlussstelle Langerwehe. Nach eigenen Angaben hatte er seine ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:35

    POL-DN: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

    Düren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Roermonder Straße/Andreasstraße kollidierten am Freitag (05.12.2025) zwei Pkw miteinander. Der 67-jährige Fahrer eines der beteiligten Fahrzeuge wurde mit leichten Verletzungen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Gegen 11:30 Uhr beabsichtigte der Mann aus Düren mit seinem Pkw von der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:34

    POL-DN: Raub im Nordpark - Zeugen gesucht

    Düren (ots) - Am Samstagvormittag (06.12.2025) kam es zu einem Raub im Nordpark. Ein Jugendlicher im Alter von 14 Jahren wurde von drei unbekannten Personen bedroht. Der 14-Jährige bot zuvor im Internet Gegenstände zum Verkauf an. Gegen 10:30 Uhr traf er sich im Park an der Veldener Straße mit einem Interessenten der Ware. Dieser erschien jedoch mit zwei weiteren Personen an der vereinbarten Örtlichkeit. Der ...

    mehr
