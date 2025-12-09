Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter-Fahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montag (08.12.2025) kam es gegen 12:55 Uhr an der Kreuzung Arnoldsweilerstraße / Lagerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Ein 28-jähriger Dürener beabsichtigte, mit seinem Van nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit wollte die 17-Jährige von der gegenüberliegenden Fahrbahnseite aus die Kreuzung geradeaus überqueren. Beim Abbiegen übersah der Mann die vorfahrtsberechtigte E-Scooter-Fahrerin und touchierte sie.

Die Jugendliche stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und konnte anschließend entlassen werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell