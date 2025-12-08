PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln Unfall verursacht

Inden (ots)

Im Kreisverkehr an der Anschlussstelle Langerwehe kam es am gestrigen Sonntag (07.11.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Schaden von etwa 30000 Euro entstand.

Gegen 14:15 Uhr nutzte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer, der aus Richtung Köln kam, die Anschlussstelle Langerwehe. Nach eigenen Angaben hatte er seine Geschwindigkeit unterschätzt, als er in den Kreisverkehr einfuhr, und habe aufgrund der nassen Fahrbahn nicht richtig bremsen können. So sei es zur Kollision mit der bereits im Kreisverkehr befindlichen Fahrerin eines Pkw gekommen. Die 34 Jahre alte Frau aus Belgien war mit ihrem 37 Jahre alten Beifahrer aus Richtung Langerwehe gekommen und wollte den Kreisverkehr in Richtung Aachen verlassen.

Bei dem Unfall wurde lediglich der Unfallverursacher leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Kokain an, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Der 38-jährige Kölner wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss verantworten müssen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 30000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

