Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Niederzier (ots)

Am Montag (08.12.2025) wurde ein Einfamilienhaus im Buchenweg das Ziel von Einbrechern.

Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 10:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden Schränke und Kommoden durchwühlt. Entwenden konnten die Täter Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei erschien an der Tatörtlichkeit und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Buchenwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell