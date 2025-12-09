PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Niederzier (ots)

Am Montag (08.12.2025) wurde ein Einfamilienhaus im Buchenweg das Ziel von Einbrechern.

Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 10:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden Schränke und Kommoden durchwühlt. Entwenden konnten die Täter Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei erschien an der Tatörtlichkeit und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Buchenwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 10:00

    POL-DN: In Gaststätte eingedrungen und Spielautomaten aufgebrochen

    Düren (ots) - In der Nacht zu Montag (08.12.2025) drangen unbekannte Tatverdächtige in eine Gaststätte in der Josef-Schregel-Straße ein und brachen Spielautomaten auf. Im Tatzeitraum zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern, sich Zugang zu den Räumlichkeiten einer Gaststätte in Norddüren zu verschaffen. Sie durchsuchten den ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:00

    POL-DN: Entgegen der Fahrtrichtung im Kreisverkehr unterwegs - Fahrradfahrer schwer verletzt

    Düren (ots) - Am Montagmorgen (08.12.2025) kam es im Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Gegen 06:40 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Langerwehe mit seinem Pkw die Kölnstraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz. Kurz bevor er in den ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:00

    POL-DN: E-Scooter-Fahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Montag (08.12.2025) kam es gegen 12:55 Uhr an der Kreuzung Arnoldsweilerstraße / Lagerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 28-jähriger Dürener beabsichtigte, mit seinem Van nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit wollte die 17-Jährige von der gegenüberliegenden Fahrbahnseite aus die Kreuzung geradeaus überqueren. Beim Abbiegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren