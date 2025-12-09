PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: In Gaststätte eingedrungen und Spielautomaten aufgebrochen

Düren (ots)

In der Nacht zu Montag (08.12.2025) drangen unbekannte Tatverdächtige in eine Gaststätte in der Josef-Schregel-Straße ein und brachen Spielautomaten auf.

Im Tatzeitraum zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern, sich Zugang zu den Räumlichkeiten einer Gaststätte in Norddüren zu verschaffen. Sie durchsuchten den Schankraum und brachen Spielautomaten auf. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit einer unbekannten Menge Münzgeld. Die Polizei sicherte Spuren und hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

