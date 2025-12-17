PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Geldbörsendiebstahl im Lebensmittelgeschäft

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Geldbörsendiebstahl im Lebensmittelgeschäft

In den vergangenen Wochen ist es in Friedeburg wiederholt zu Diebstählen gekommen. In mehreren Fällen wurden Kundinnen und Kunden während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedeburger Hauptstraße die Geldbörsen entwendet.

Unter anderem ist am Dienstag gegen 11.30 Uhr eine 80 Jahre alte Frau bestohlen worden, während sie sich im Markt aufhielt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 04465 945780 bei der Polizei in Friedeburg zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

   - Tragen Sie Wertsachen in verschlossenen Innentaschen nah am 
     Körper
   - Halten Sie Handtaschen vorne verschlossen und legen Sie 
     Portemonnaies nie unbeaufsichtigt in Einkaufswagen oder -körbe
   - Nutzen Sie Taschen mit dem Verschluss zum Körper und seien Sie 
     bei Ablenkung durch Fremde besonders wachsam

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

