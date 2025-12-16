PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Fußgänger angefahren
Dunum - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Fußgänger angefahren

In Esens ist am Montag ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 6.40 Uhr wollte ein 22-jähriger Sprinter-Fahrer an der Kreuzung Auricher Straße / Dornumer Straße nach links abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen 32-jährigen Fußgänger und erfasste ihn. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt.

Dunum - Unfallflucht

In Dunum kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. Zwischen Freitag, 0 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer auf der Hauptstraße in Richtung Auricher Straße und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte zwei Warntafeln und verursachte Sachschaden. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete er von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizeistation Esens unter 04971 926500 entgegen.

