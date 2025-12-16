Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich

Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund

Südbrookmerland - Festnahmen nach Durchsuchungen

Am Sonntag kam in den frühen Abendstunden im Landkreis Aurich, insbesondere in Südbrookmerland, zu Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betäubungsmittelhandels.

Den Maßnahmen waren längerfristige, verdeckte Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Aurich vorausgegangen.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten diverse Betäubungsmittel sowie Cannabisprodukte in nicht geringer Menge aufgefunden und sichergestellt werden. Ein 24 Jahre alter Mann und eine 43-jährige Frau wurden vorläufig festgenommen.

Der männliche Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich dem Haftrichter bei dem Amtsgericht Aurich vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

