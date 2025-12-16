Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Polizeistation kehrt in ursprüngliches Gebäude zurück

Bild-Infos

Download

Landkreis Aurich (ots)

Wiesmoor - Polizeistation kehrt in ursprüngliches Gebäude zurück

Die Polizeistation Wiesmoor ist nach Abschluss der Renovierungsarbeiten am Montag wieder in ihr ursprüngliches Dienstgebäude gezogen.

Ab sofort ist die Polizei wieder an der Hauptstraße 208 in Wiesmoor erreichbar. Seit Anfang Mai war die Dienststelle vorübergehend im Gebäude der Feuerwehr untergebracht gewesen.

Mit dem Einzug in die renovierten Räumlichkeiten steht der Polizeistation Wiesmoor und den Bürgerinnen und Bürgern nun wieder der gewohnte Standort zur Verfügung. Die telefonischen Erreichbarkeiten bleiben unverändert.

Anschrift:

Polizeistation Wiesmoor Hauptstraße 208 26639 Wiesmoor Telefon: 04944 914050

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell