PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Polizeistation kehrt in ursprüngliches Gebäude zurück

POL-AUR: Wiesmoor - Polizeistation kehrt in ursprüngliches Gebäude zurück
  • Bild-Infos
  • Download

Landkreis Aurich (ots)

Wiesmoor - Polizeistation kehrt in ursprüngliches Gebäude zurück

Die Polizeistation Wiesmoor ist nach Abschluss der Renovierungsarbeiten am Montag wieder in ihr ursprüngliches Dienstgebäude gezogen.

Ab sofort ist die Polizei wieder an der Hauptstraße 208 in Wiesmoor erreichbar. Seit Anfang Mai war die Dienststelle vorübergehend im Gebäude der Feuerwehr untergebracht gewesen.

Mit dem Einzug in die renovierten Räumlichkeiten steht der Polizeistation Wiesmoor und den Bürgerinnen und Bürgern nun wieder der gewohnte Standort zur Verfügung. Die telefonischen Erreichbarkeiten bleiben unverändert.

Anschrift:

Polizeistation Wiesmoor Hauptstraße 208 26639 Wiesmoor Telefon: 04944 914050

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren