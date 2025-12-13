PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 13.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbrecher auf frischer Tat angetroffen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Ein aufmerksamer Passant beobachtete, wie ein Mann versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle an der Leerer Landstraße zu verschaffen, indem er die Eingangstür aufhebelte. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen den Tatverdächtigen noch an der Eingangstür an. Beim Erblicken der Beamten ergriff der 40-Jährige die Flucht, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

   -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

   -

Verkehrsgeschehen

Burhafe - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Straße Falster in Burhafe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Seat und einem weißen Caddy. Der Fahrer des VW Caddy entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

